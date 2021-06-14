Göç İdaresi 225 personel alımı yapacak! En az ilköğretim mezunu personel alımı İŞKUR üzerinden!

Göç İdaresi 225 personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihi 18 Haziran'da olmak üzere toplamda 225 personel alacak. Alınacak personellerin temizlik görevlisi kadrosunda olacağı duyuruldu. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Alınacak personellerin en az ilköğretim mezunu olacağı öğrenildi. Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir?
GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan -sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.