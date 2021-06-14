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    • 14.06.2021 12:49
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    Göç İdaresi 225 personel alımı yapacak! En az ilköğretim mezunu personel alımı İŞKUR üzerinden!

    Göç İdaresi 225 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Göç İdaresi'ne İŞKUR üzerinden toplamda 225 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre alınacak personeller belirlenecek.

    takvim.com.tr
    Göç İdaresi 225 personel alımı yapacak! En az ilköğretim mezunu personel alımı İŞKUR üzerinden!

    Göç İdaresi 225 personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihi 18 Haziran'da olmak üzere toplamda 225 personel alacak. Alınacak personellerin temizlik görevlisi kadrosunda olacağı duyuruldu. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Alınacak personellerin en az ilköğretim mezunu olacağı öğrenildi. Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

    1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

    İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

    Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

    İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

    Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan -sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

        ÖZEL ŞARTLAR

        En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

        İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

        İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

        Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

        İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

        Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        KURA İŞLEMLERİ

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 29/06/2021 tarihinde saat 10:30'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

        KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

        1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.

        2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

        3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge.

        BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

        Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 30/06/2021-09/07/2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.
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