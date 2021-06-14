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    • 14.06.2021 13:32
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ'a maddi destek sağlayan 13 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.

    DEAŞ'a maddi destek sağlayan 13 kişi gözaltında

    İçişleri Bakanlığınca, Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubunun gözaltına alındığı açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince El Bab, Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu belirlendi" denildi.

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