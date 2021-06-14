



"Bu araçlar yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken araçlar. Personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan biri. Ürettiğiniz koruyucu yeleğin yüzde 100 koruma sağlaması gerekiyor, herhangi bir riski kabul etme şansınız yok. Dolayısıyla burada üretilen ürünler, yüzde 100 koruyuculuk sağlayan, testlerinin yapıldığı, dünya standartlarında bir koruma levhasına 1 kere ateş edilmesi kabul edilirken, 2-3 kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da Nurol Teknoloji'nin en kaliteli ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Türkiye aslında bir bor ülkesi, ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. 2022'de kendi bor karbürümüzü ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada dışa bağımlılığımızı bitirebilecek olmamız bizim açımızdan sevindirici. Türkiye olarak biz yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek ekonomimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1,5 dolar seviyesinde. Bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri ise 90 dolar. Bu çok büyük bir katma değer. Bu teknolojide dünyadaki 3 oyuncudan biri olmamız tabii ki ülkemizin konumunu stratejik bir hale getiriyor. Biz arkadaşlarımızla bundan sonraki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatıyla kalkındırmaya devam edeceğiz."

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