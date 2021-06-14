Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, Ankara'da ileri balistik zırh ürünleri geliştiren Nurol Teknoloji'yi ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Müdür Selim Baybaş ile Genel Müdür Yardımcısı Serpil Gönenç'ten yürütülen çalışmalar ve gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Bakan Varank, şirketin ürettiği ileri teknik seramiklerle platform ve personel korumaya yönelik balistik çözümlerini inceledi. Şirketin seramik üretim hatlarını gezen Varank, 'Kara Araçları Koruma Zırhları' projesi kapsamında geliştirilen balistik zırhın 15 metre mesafeden 14,5 milimetre uçaksavar mühimmatına karşı koruma testine katıldı. Varank, daha sonra atış poligonunda 9 milimetre mühimmat ile bizzat gerçekleştirdiği atışla kişisel koruyucu zırhlar için geliştirilen plakayı test etti.
'DÜNYADAKİ 3 ÜRETİCİDEN BİRİ'
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Varank, şirketin savunma amaçlı kompozit ve seramik malzemeler ürettiğini belirtti. Şirketin alümine, silisyum, karbür ve bor karbür seramikleri geliştirdiğini söyleyen Varank, personel korumaya yönelik bu plakaların İtalya'ya ihracatının yapıldığını kaydetti. Çok yakın bir mesafeden atış yapılmasına rağmen geliştirilen plakanın zırhlı aracı koruduğunu ifade eden Varank, "Bu malzemeler zırh çeliğinin yerine daha hafif ve daha çok koruma sağlıyor. Hem personellerin hem de zırhlı araçlarla hava araçlarının korunmasında kullanılıyor. Şirketin en önemli özelliği bor karbür seramiklerde dünyadaki 3 üreticiden biri olması. Sadece ABD ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi Nurol Teknoloji ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirdi ve üretimini yapıyor" dedi.
'DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK'
Bakan Varank, şirketin ürünlerinin Türkiye'de kullanılan askeri zırhlı araçların yanı sıra hava araçlarında da kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: