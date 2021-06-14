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    • 14.06.2021 17:49
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    'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik : 10 gözaltı

    'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik da 10 kişi gözaltına alındı, operasyonda silah, mühimmat ve yasak yayın ele geçirildi. Haberin detayları...

    AA
    Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, nca ilçesinde 3 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 u kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli 'nın etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

    İnceleme sonucu , ve ilçelerindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

    Terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen V.B, A.B, O.B, M.R.T, A.K, H.K, R.O, A.O. ve S.Y. isimli 9 şüphelinin yakalandığı operasyon sırasında, evden suç unsuru tabancayı çıkarmaya çalışan Z.O. adlı zanlı da gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.

    Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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