Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

İnceleme sonucu Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen V.B, A.B, O.B, M.R.T, A.K, H.K, R.O, A.O. ve S.Y. isimli 9 şüphelinin yakalandığı operasyon sırasında, evden suç unsuru tabancayı çıkarmaya çalışan Z.O. adlı zanlı da gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.