E-Nabız sitesi çöktü mü? E-Nabız sitesine neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılmaya başlandı. Vatandaşların çoğu Sağlık Bakanlığı tarafından devreye sokulan e-Nabız sistemine ulaşmaya çalışıyor. Sistem bir süredir yanıt vermiyor. Peki, E- Nabız çöktü mü, neden açılmıyor? Ası randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar!
E- NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?
Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından devreye sokulan e-Nabız sistemine ulaşmaya çalışıyor. Sistem bir süredir yanıt vermiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen aşı grubu açıkladı. Avukatlar, yeme- içme sektörü çalışanları ardından işçi ve memurlar için süreç başladı. Bu açıklama sonrası E-Nabız sitesinde yoğunluk oluştu.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.