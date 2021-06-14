E-Nabız sitesi çöktü mü? E-Nabız sitesine neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılmaya başlandı. Vatandaşların çoğu Sağlık Bakanlığı tarafından devreye sokulan e-Nabız sistemine ulaşmaya çalışıyor. Sistem bir süredir yanıt vermiyor. Peki, E- Nabız çöktü mü, neden açılmıyor? Ası randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar!

E- NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından devreye sokulan e-Nabız sistemine ulaşmaya çalışıyor. Sistem bir süredir yanıt vermiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen aşı grubu açıkladı. Avukatlar, yeme- içme sektörü çalışanları ardından işçi ve memurlar için süreç başladı. Bu açıklama sonrası E-Nabız sitesinde yoğunluk oluştu.