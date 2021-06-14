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    • 14.06.2021 22:16
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    'te 35 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

    Son dakika haberi... 'te, örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle merkeze bağlı 35 köy ve mezradaki uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

    AA
    Bitlis'te 35 köy ve mezra için flaş karar!

    'te 35 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı sona erdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, 12 Haziran'da il merkezine bağlı bazı köy ve mezarlarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bitlis sınırlarındaki Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 12 Haziran'da saat 07.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 19.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

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