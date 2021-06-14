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    • 14.06.2021 21:52
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    ? MHRS randevu ekranı!

    ? Sorusu gündemde araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. aşı takvimine göre yaş gruplarına ve öncelikli kişilere göre değerlendirmeler yapılarak randevu alma ekranları açılıyor. Son olarak 'dan son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor." açıklamasında bulundu. Peki, İşçi ve memur aşılama başladı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İşçi ve memur aşılama başladı mı?

    Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre yaş gruplarına ve öncelikli kişilere göre değerlendirmeler yapılarak randevu alma ekranları açılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor." açıklamasında bulundu. Peki, İşçi ve memur aşılama başladı mı? SGK kayıtlı tüm çalışanlar için aşı sırası geldi mi? İşte tüm detaylar!

    İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI İÇİN AŞI MÜJDESİ!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi.

    İŞÇİ VE MEMUR AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

        MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.

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