Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre yaş gruplarına ve öncelikli kişilere göre değerlendirmeler yapılarak randevu alma ekranları açılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor." açıklamasında bulundu. Peki, İşçi ve memur aşılama başladı mı? SGK kayıtlı tüm çalışanlar için aşı sırası geldi mi? İşte tüm detaylar!
İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI İÇİN AŞI MÜJDESİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi.
İŞÇİ VE MEMUR AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.