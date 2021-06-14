Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre yaş gruplarına ve öncelikli kişilere göre değerlendirmeler yapılarak randevu alma ekranları açılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor." açıklamasında bulundu. Peki, İşçi ve memur aşılama başladı mı? SGK kayıtlı tüm çalışanlar için aşı sırası geldi mi? İşte tüm detaylar!