SGK'lı olmak ne demek? SGK sorgulama nasıl yapılır? SGK var mı yok mu?

SGK var mı yok mu? SGK'lı olmak ne demek? SGK sorgulama merak edilen konulardan birisi oldu. Aşı randevusu almak ve yaptırmak isteyen vatandaşlar, sigortalarının devam edip etmediğini kontrol ediyor. Haberimizden SGK sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
SGK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
SGK'ya kayıtlı olup olmadığınızı e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. SGK kaydınız; E-Devlet üzerinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.
SGK KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.