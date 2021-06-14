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    • 15.06.2021 06:25
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    SGK'lı olmak ne demek? nasıl yapılır? SGK var mı yok mu?

    SGK var mı yok mu? SGK'lı kişilere aşı müjdesinin gelmesinin ardından vatandaşlar yapmaya başladı. SGK'sı olup olmadığını kontrol etmek isteyenler sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    SGK'lı olmak ne demek? SGK sorgulama nasıl yapılır? SGK var mı yok mu?

    SGK var mı yok mu? SGK'lı olmak ne demek? SGK sorgulama merak edilen konulardan birisi oldu. Aşı randevusu almak ve yaptırmak isteyen vatandaşlar, sigortalarının devam edip etmediğini kontrol ediyor. Haberimizden SGK sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

    SGK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    SGK'ya kayıtlı olup olmadığınızı e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. SGK kaydınız; E-Devlet üzerinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

    SGK KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

    Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

        E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

        E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

        Aşı durumu sorgulama kısmından aşı durumunuzu sorgulayabilir belirlenen aşı grubundaysanız randevu oluşturabilirsiniz.

        Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.
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