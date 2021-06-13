Türkiye ve Amerikan medyasının kilitlendiği Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti. Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
BRÜKSEL'DE İLK TEMAS
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, uzun yıllara dayalı dostluklarının bulunduğu Biden ile gündemlerinde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:
Görüşmeden kareler:
YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI
Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.
Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük.