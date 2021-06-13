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    • 15.06.2021 09:25
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    SON DAKİKA: 'nde ve Biden arasında kritik görüşme! "Çok iyi bir toplantıydı"

    Türkiye ve Amerikan medyasının kilitlendiği ve ABD Başkanı arasındaki kritik görüşme 'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ile Brüksel'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesinde bulunurken Başkan Erdoğan, "Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!

    Türkiye ve Amerikan medyasının kilitlendiği Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti. Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.


    BRÜKSEL'DE İLK TEMAS




    Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
    Başkan Erdoğan, uzun yıllara dayalı dostluklarının bulunduğu Biden ile gündemlerinde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.



    Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

    Görüşmeden kareler:


    YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI
    Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.

    Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük.

        Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

        Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum.

        Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

        Türkiye ile ABD'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede önemli adımlar ve işbirliği zeminini artırma yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını açıkladı.



        BIDEN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM
        Sayın Biden'a ifade ettim. Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini de bir kenara koymak mümkün değil.

        Afganistan'da, Pakistan'ı, Macaristan'ı yanımıza alma konusundaki düşüncelerimizi kendilerine söyledik. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Şu yoğunlukları aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi.




        S-400 konusunun tabii ki böyle bir görüşmede gündeme gelmemesi mümkün değil. Daha önce bizim düşüncemiz neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde ifade ettim.

        Terör örgütleri arasında ayrım yapan, 'iyi terörist-kötü terörist' sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.



            BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
            Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, heyetler arası görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

            Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray'a akredite muhabirlerin bildirimine göre, Biden, görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." yorumunda bulundu. Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı. Birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceğimizi de ele aldık. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek. Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.






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