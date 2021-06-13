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    • 13.06.2021 15:47
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    ? ? İşte randevu alma ekranı…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yaş gurubuna ilişkin açıklama gelirken aynı zamanda farklı meslek gruplarına göre de randevu sistemi açıldı. Peki ? Koronavirüs salgını ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama tüm hızıyla devam ediyor. İşte covid 19 randevu ekranı ve sırası gelen kişiler…

    takvim.com.tr
    Covid 19 aşı sırası hangi yaş grubunda?

    Covid 19 aşı sırası hangi yaş grubunda? Sağlık Bakanlığı aşı sırası nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni tip koronavirüsle mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama öncelikli gruplarına yenileri de eklendi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı randevusu alacak yaş aralığı ve öncelikli meslek sahiplerinin kim olduğunu duyurdu. İşte detaylar…

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    COVİD 19 AŞI SIRASI HANGİ YAŞ GRUBUNDA?

    Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca, avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför, berberlerin ve son olarak kurye çalışanlarının da aşı yaptırabileceklerini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren aşı olabileceklerini bildirdi.

        MÜZİSYENLER VE OYUNCULAR AŞI OLMAYA BAŞLADI

        Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.

        Buna göre 9 Haziran'dan itibaren bu meslek grubuna dahil olanlar da aşı randevusu alabiliyor.

        YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇIYA AŞI ÖNCELİĞİ

        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.

        EGM DUYURDU: AŞI RANDEVULARI TANIMLANDI

        Öte yandan EGM'den gelen bilgiye göre; Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

        Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisinin, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumunun ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğiticinin öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındığı belirtildi.
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        Haberler Güncel Covid 19 aşı sırası hangi yaş grubunda? Sağlık Bakanlığı aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte randevu alma ekranı…