Covid 19 aşı sırası hangi yaş grubunda? Sağlık Bakanlığı aşı sırası nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni tip koronavirüsle mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama öncelikli gruplarına yenileri de eklendi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı randevusu alacak yaş aralığı ve öncelikli meslek sahiplerinin kim olduğunu duyurdu. İşte detaylar…
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
COVİD 19 AŞI SIRASI HANGİ YAŞ GRUBUNDA?
Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca, avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför, berberlerin ve son olarak kurye çalışanlarının da aşı yaptırabileceklerini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren aşı olabileceklerini bildirdi.