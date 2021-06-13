MÜZİSYENLER VE OYUNCULAR AŞI OLMAYA BAŞLADI

Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.

Buna göre 9 Haziran'dan itibaren bu meslek grubuna dahil olanlar da aşı randevusu alabiliyor.

YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇIYA AŞI ÖNCELİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.

EGM DUYURDU: AŞI RANDEVULARI TANIMLANDI

Öte yandan EGM'den gelen bilgiye göre; Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisinin, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumunun ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğiticinin öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındığı belirtildi.