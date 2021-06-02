



"'DÖNÜŞÜME HALK ENGEL OLDU' DEDİLER"

Ekrem İmamoğlu'nun "Kentsel dönüşüme halkımız engel oldu" diyerek yeni bir yalana sarıldığını kaydeden Göksu, "İstanbul'da kentsel dönüşüm adına bir kazma vurdunuz da kim engel oldu? Tabii ki cevabı "hiç kimse" olacak. Çünkü ortada İBB tarafından ortaya konulan elle tutulur tek bir dönüşüm projesi yoktur ama İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var. Onu da söyleyeyim; bugünkü İBB Başkanı ve CHP" ifadelerini kullandı.

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