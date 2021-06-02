İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.
İstanbul için en büyük tehlike olan deprem riski hakkında hala hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Göksu, "Deprem konusunda bırakın yeni bir yatırım yapmayı, AK Parti dönemindeki deprem bütçesini bile 6 kat küçülttüklerini daha önce ifade etmiştik. Sayın Başkan seçimden önce en çok deprem konusunda konuştuğu hâlde, bugün depreme hazırlık ya da kentsel dönüşüm konusu sorulduğunda hemen sorumluluğu başka kurumlara atıyor.
Bir konuda bir beceri ortaya koyamayanlar, âcziyetlerini saklamak için her zaman sorumluluklarını başkasına atar ve kendi dışındaki herkesi suçlarlar. Deprem konusunda bu mecliste kendi yaptığınız sunumda 224 ağır hasarlı bina var dediğiniz halde onlar için bile bir şey yapmadınız.