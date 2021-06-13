Deprem alanında tümüyle milli imkanlarla gerçekleştirilen ilk deniz araştırma projesi olan "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi" çerçevesinde, 31 Mayıs'ta denize açılan gemi, İzmir Limanı'na döndü.
Karşılama törenine katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, geminin yaklaşık 2 hafta boyunca bölgedeki fayların depremselliği ve aktif tektonik özelliklerinin çıkartılmasına yönelik yoğun araştırmalar yaptığını, çalışma kapsamında batimetrik analizler ve akustik ölçümler yapıldığını anlattı.
"Bu bölgenin haritasının çıkartılması için gerekli olan ön bilgilerin tümü elde edildi." diyen Mandal, projenin ilk seferinde kıymetli bilgilere ulaşıldığına dikkati çekti.
Mandal, şu bilgileri verdi: