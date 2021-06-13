Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AlJazeera için "Küresel Zorluklar Çağında Türkiye'nin NATO Vizyonu" başlıklı İngilizce bir makale kaleme aldı.
Fahrettin Altun, "NATO, ancak üye devletlerin ulusal önceliklerini kabul ederek ve gerçek ihtiyaç anlarında onlara güçlü destek konusunda güvence vererek, önümüzdeki yıllarda daha etkili hale gelebilir." dedi.
Altun, yazısında şunları kaydetti:
"Türkiye, 1952'de ittifaka katılımından bu yana sağlam bir NATO müttefiki olmuştur. Ortak güvenliğimize yönelik zorluklarla mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık. Dünya çapında kritik öneme sahip misyonlara katılımımız ve stratejik NATO varlıklarına topraklarımızda ev sahipliği yapmamız, ittifaka olan güçlü bağlılığımızın devam ettiğinin bir kanıtıdır. Türkiye, Afganistan, Irak ve bunlar dışındaki NATO misyonlarında güçlü liderlik rolleri üstlenmiştir.
Ülkemizin güvenliği ve bölgemizdeki barış için NATO'nun vazgeçilmez olduğu kanaatindeyiz. NATO faaliyetlerine en üst düzeyde katkı sağlamayı garanti ederken, aynı zamanda stratejik bir öncelik olarak ulusal savunmamıza da büyük yatırımlar yapmaktayız. Ulusal savunma harcamalarımız, NATO'nun GSYİH'sının yüzde 2'lik hedefine yakındır ve çoğu ittifak üyesinin çok daha üstündedir. Bu yatırımlar, son yıllarda milli savunma kapasitemizi artırmış ve NATO ittifakının genel gücüne de katkıda bulunmuştur.
NATO'NUN STRATEJİK KONSEPTİNİ GÜNCELLEME ZAMANI GELDİ
Son on yılda değişen bölgesel güvenlik dinamiklerinin ardından, NATO'nun stratejik konseptini güncelleme zamanı gelmiştir. İttifakın son yıllarda artan boyutuyla paralel şekilde, NATO'nun yeni stratejik bakış açısının yeterince geniş olması gerekmektedir. Bu yeni strateji aynı zamanda net ve bir amaca yönelik olmalıdır. Hibrit savaş yeteneklerinin artan kullanımı göz önüne alındığında, ittifakımızın karşılaştığı zorluklar her zamankinden daha karmaşık bir hal almıştır. Bununla birlikte, NATO'yu bu yeni çağa hazırlamak da bizim kudretimiz dahilindedir.
Yeni konsept, çeşitli NATO müttefikleri arasındaki bazı meselelerdeki farklılıkları ele alacak mekanizmalar yaratmalıdır. Bu yeni konsept ayrıca, COVID-19 salgının yanı sıra, son yıllarda hızla değişen bölgesel ve küresel dinamikler arasında ulusal öncelikleri ittifakın öncelikleriyle uzlaştırma ihtiyacını da kabul etmelidir.