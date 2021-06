"TÜRKİYE HER ZAMAN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

İttifakımız, daha güvenli bir gelecek için bölgesel ve küresel değişimleri dikkate alan bütünleştirilmiş bir çerçeve sunarken, her ülkenin ulusal kapasitesini de kullanmalıdır. NATO, ancak üye devletlerin ulusal önceliklerini kabul ederek ve gerçek ihtiyaç anlarında onlara güçlü destek konusunda güvence vererek, önümüzdeki yıllarda daha etkili hale gelebilir. Türkiye her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olmuştur ve buna devam edecektir."

