14 Haziran kabine toplantısı var mı? Bu Pazartesi kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısının olup olmayacağı mrak edilen konuların başında geliyor. 14 Haziran kabine toplantısı var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Kabine toplantılarının ardından, yasakların durumuyla ilgili yeni kararlar açıklanıyor. Normalleşme döneminde merak edilen konu ise hafta içi ve hafta sonu yasakları oldu. Peki; 14 Haziran kabine toplantısı var mı?