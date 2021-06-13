14 Haziran kabine toplantısı var mı? Bu Pazartesi kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısının olup olmayacağı mrak edilen konuların başında geliyor. 14 Haziran kabine toplantısı var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Kabine toplantılarının ardından, yasakların durumuyla ilgili yeni kararlar açıklanıyor. Normalleşme döneminde merak edilen konu ise hafta içi ve hafta sonu yasakları oldu. Peki; 14 Haziran kabine toplantısı var mı?
14 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılmayacak..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakasına gideceği; Pazar günü ise Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından milli takımı desteklemek için Bakü'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.