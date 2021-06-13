40 yaş üstü aşılama başladı mı? 40 yaş üstü Biontech Sinovac aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi ve bu sabahtan itibaren 40 yaş üstü aşı randevularının alınabileceğini duyurdu. Vatandaşlar merakla aşı randevusunu nasıl alacaklarını araştırırken konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."
40 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.