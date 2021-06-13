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    • 13.06.2021 09:24
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    • 13.06.2021 09:24
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    ? ! Sağlık Bakanlığı açıklaması…

    ? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre yaş gruplarına ve öncelikli kişilere göre değerlendirmeler yapılarak randevu alma ekranları açılıyor. Geçtiğimiz hafta 45 yaş üstü covid 19 aşılarını olmaya başlamıştı ve yarından itibaren de 40 yaş üstünün aşılanacağı duyurulmuştu. Peki na nasıl ulaşılır? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    40 yaş üstü aşılama başladı mı?

    40 yaş üstü aşılama başladı mı? 40 yaş üstü Biontech Sinovac aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi ve bu sabahtan itibaren 40 yaş üstü aşı randevularının alınabileceğini duyurdu. Vatandaşlar merakla aşı randevusunu nasıl alacaklarını araştırırken konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."

    40 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.

        RANDEVULARINI AKSATANLARA ÖNEMLİ UYARI GELDİ!

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

        "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
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