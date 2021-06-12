Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.
ANKARA-İSTANBUL 35 DAKİKA KISALACAK:
Ankara-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hattında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ankaraİstanbul arası seyahat süresinde yaklaşık 35 dakika kısalma meydana gelecektir.
ANKARA-SİVAS HATTI:
Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattının test sürüşleri ve sertifikasyon çalışması sürüyor. Tamamlandığında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak.