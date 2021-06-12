Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.
Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.
Sağlık Bakanlığı'nca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinin sağlanmasıyla yeni meslek gruplarının programa dahil edildiğini söylemişti.
GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM SEKTÖRÜ
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" demişti.
BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASI BAŞLADI
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Dünden itibaren kuaför ve berberlerin de aşılaması başladı.