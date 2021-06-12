"LİBYA'NIN BİRLİĞİ, BARIŞ VE HUZURU İÇİN KAYDA DEĞER GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık.

Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik.

Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir.