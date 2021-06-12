Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den Libya'ya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi.
Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun kritik ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz.