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    • 12.06.2021 23:18
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    İletişim Başkanı 'dan '' paylaşımı: Barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı , İçişleri Bakanı , Genelkurmay Başkanı , Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'ya ziyaret gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün Libya’nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık." ifadelerine yer verdi.

    Çok kritik Libya açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den Libya'ya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi.

    Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

    ALTUN'DAN AÇIKLAMA
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun kritik ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

    Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz.

        "LİBYA'NIN BİRLİĞİ, BARIŞ VE HUZURU İÇİN KAYDA DEĞER GÖRÜŞMELER YAPTIK"
        Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık.

        Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik.

        Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

        Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir.

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        Teşekkürler Halise teyze
        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Libya' paylaşımı: Barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık