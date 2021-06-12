Türkiye'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

İtalyan RAI Televizyonu'ndan TG3 ekibi muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

Bakan Koca'nın da paylaştığı haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiğinden övgüyle bahsedildi.

BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise Teyze'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.