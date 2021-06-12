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    • 12.06.2021 22:36
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    'nin aşılamadaki başarısı İtalyan televizyonunda! Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Teşekkürler

    'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan RAİ Televizyonu'ndan TG3 ekibinin 'de yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler ." ifadelerini kullandı.

    Teşekkürler Halise teyze

    'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca unun 'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    İtalyan RAI Televizyonu'ndan TG3 ekibi muhabiri , Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

    Bakan Koca'nın da paylaştığı haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiğinden övgüyle bahsedildi.

    BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE
    Koca paylaşımında videoda adı geçen 'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.

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