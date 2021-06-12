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    • 13.06.2021 06:35
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    | den flaş uyarı: O iki güne dikkat! Hafta boyu etkili olacak | 13-17 Haziran 2021

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yapılan yeni tahminlerde bugün Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgeleri, İç Anadolu'nun geneli Düzce, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Mersin gibi iller için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yağışların hafta boyu etkili olacağı belirtildi. Yağışın özellikle salı ve çarşamba günü kuvvetleneceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteorolojiden flaş uyarı: O iki güne dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 26°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas ve Yozgat dışında bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 26°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 27°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 24°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 26°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            IĞDIR °C, 33°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            VAN °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                13 HAZİRAN 2021 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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                    15 HAZİRAN 2021 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş uyarı: O iki güne dikkat! Hafta boyu etkili olacak | 13-17 Haziran 2021