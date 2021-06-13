Büyükçekmece Belediyesi sahte evrak skandalıyla çalkalanıyor. Her şey, Hadımköy'de ruhsatsız bir tekstil fabrikasında 2019'da çıkan yangınla başladı. Yangında 4 yabancı işçi can verdi. Soruşturmada fabrika sahibi Abdül Gürgen tutuklandı. Hakkında 20 yıl hapis istendi.
İddiaya göre; fabrikada belediyenin denetim ihmali vardı. Belediye, soruşturmadan sıyrılmak için iş insanının eşi Yonca Gürgen'i yönlendirdi. Kadın, olacaklardan habersiz cezaevindeki eşinden vekâletname aldı. O evrakı da belediyeye verdi. Ancak evrak, belediyede geçmişe dönük sahte belgeye dönüştü.
SABAH'a konuşan Yonca Gürgen, "Yangından sonra fabrikadaki işleri halledebilmek için cezaevindeki eşimden vekalet alarak belediyeye yazılı bir talepte bulunmuştum. O belgedeki imzamı taklit ederek geçmişe dönük sahte evrak hazırlamışlar ama benim o tarihte imza yetkim bile yoktu" dedi.