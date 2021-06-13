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    • 13.06.2021 07:36
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    'li vekil 'den CHP ile 'nin arasını bozacak çıkış: Kendi elimizle güçlendiriyoruz

    'nın ortaklarından ile arasında yeni bir kriz daha yaşandı. HDP nedeniyle birçok defa ters düşen iki partinin arası, bu kez de CHP Balıkesir milletvekili 'in açıklamaları yüzünden bozuldu. Millet İttifakı'nda İYİ Parti'nin güçlenen taraf olduğunu söyleyen Şahin, CHP için ise "yerinde sayıyor" yorumunda bulundu. Partiden gelen ikaza ise, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" şeklinde yanıt verdi.

    CHP'li vekilden CHP ile İYİ Parti'nin arasını bozacak çıkış

    , ve HDP'nin oluşturduğu 'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Balıkesir Milletvekili tarafından dile getirildi.

    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

    İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi.

    Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

    İYİ PARTİ VE CHP'LİLER SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELİYOR
    Millet İttifakı'nın iki üyesi İYİ Parti ve CHP, teşkilatlar ve belediylerin yanı sıra vekillerin de açıklamaları ile sık sık karşı karşıya geliyor. İki taraftan da sert açıklamalar gelirken, genel başkanlar talimatları ile gerginlikleri önlemeye çalışıyor.

    İYİ Parti ile CHP arasında HDP'nin ittifaktaki yeri üzerinden de anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor.

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