Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 00:01
    ABONE OL

    ler, 'ın ittiği 35 düzensiz i açıklarında kurtardı

    ’in açıklarında unsurlarınca kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 35 düzensiz , ekiplerince kurtarıldı. Haberin detayları...

    İHA
    35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından unsurlarınca kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bugün saat 04.10 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ne teslim edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!
    Haberler Güncel Türkler, Yunanistan'ın ittiği 35 düzensiz göçmeni İzmir açıklarında kurtardı