Bu yolculukta hep beraber yürümelerini ve hep beraber birbirlerini tanımalı olmalarına gerektiğine değinen Demir, "Ama en önemli faktör kendimize güvenmeliyiz. Bugün roket takımındaki genç arkadaşlara da söyledim. Roketinizin üzerine şunu da yazın eğer bir şey insan yapısı ise biz bunun daha iyisini yaparız. Yıllardır ülkemizde gavur yapmış abi Alman malı Japon malı gibi olamayız gibi söylemlerle aşağılık kompleksi oluşturulmaya çalışıldı. Bu belli bir ölçüde başarılı da oldu ama artık bu devri geride bırakmalıyız. Cesaret gösterip sahaya çıktığımızda belki bütün dünyanın bildiği bazı kavramlarda bile çok daha farklar oluşturabiliyoruz. Bugün İHA ve SİHA'larımız herkesin dilinde. Sadece İHA ve SİHA olması açısından değil. Onların harekat alanındaki kullanılan konseptler açısından da bir fark oluşturuyoruz. Diğer bir dizi ürünümüz sırada. Anadolu gemimize bir uçak gemisi denildiğinde biz bunu bir SİHA gemisi yapacağız dediğimizde bu dünyada şuan da gündem olmaya başladı. Bazı konularda oyun değiştireceği ve sürpriz etkisi yapacak konularında gündeme gelmesi gerekiyor. Biz sanayimiz adına bu tür buluşmaları yapıyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Sanayicilerimize küçük iştirakçi girişimcilerimize 150 milyon TL civarında bir desteğimiz oluyor ama para desteğinin tek başına bir şey yapmayacağını biliyoruz. Tabi ki finansman önemli tabi ki para önemli ama kabiliyetler çok daha önemli. Yakında bir savunma sanayi yatırım formu kuruyoruz. Bu form vasıtası ile de girişim ruhu gördüğümüz teknoloji derinliği gördüğümüz girişimlere ve şirketlere ortak olmak destek olmak yatırım formu kanalı ile yatırım yapmak amacıyla bir girişim başladı bunu da yakında inşallah duyurup hızla girişimcilerimize yatırımcılarımıza destek olmaya çalışacağız. Ayrıca AR-GE formlarımız devam ediyor. Savunma sanayi konularında uygulama alanlarına yönelik ve pratik sonuç alıcı ama temel teknolojilerde de değinilmeye çalışılmış konuların gündeme getirilmesine ve çalışılmasına devam ediyoruz. Burada da üniversitelerimizin teknoparklarımız önemi büyük olacaktır" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"