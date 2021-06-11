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    • 11.06.2021 17:09
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    Son dakika: Azerbaycan: "Ermenistan askerleri Kelbecer’deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı"

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Vardenis bölgesindeki Yukarı Sorca köyünde bulunan Ermeni askerlerinin yerel saatle 13.45’ten itibaren Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı duyuruldu.

    Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan yeni tahrik!

    Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkes ihlali yaparak Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vardenis bölgesindeki Yukarı Sorca köyünde bulunan Ermeni askerlerinin yerel saatle 13.45'ten itibaren Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı duyuruldu.

    Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Durumun stabil ve bölgenin Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan: "Ermenistan askerleri Kelbecer’deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı"