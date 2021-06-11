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    Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler isimli sergi 'de perşembe günü açıldı

    Farklı teknik ve malzemelerle çalışan yedi sanatçının bir araya geldiği Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler isimli sergi 'de perşembe günü açıldı. 25 Kasım 2021 tarihine kadar gezilebilecek sergi, doğanın kendine has örüntülerinin, mekanizmalarının ve manzaralarının yorumlanarak sanat yapıtlarına dönüşme fikrini ve sürecini zaman, emek, sabır ve detay kavramları üzerinden inceliyor.

    Sergiye büyük ilgi

    Farklı teknik ve malzemelerle çalışan yedi sanatçının bir araya geldiği Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler isimli sergi 'de perşembe günü açıldı. 25 Kasım 2021 tarihine kadar gezilebilecek sergi, doğanın kendine has örüntülerinin, mekanizmalarının ve manzaralarının yorumlanarak sanat yapıtlarına dönüşme fikrini ve sürecini zaman, emek, sabır ve detay kavramları üzerinden inceliyor.

    Sergide, , , , ve 'nın yeni ve yakın dönem yapıtları yer alırken, 'in 'Şey ve Tekrar' isimli mekana özgü uzun süreli performans ve video yerleştirmesi, ve tarafından gerçekleştiriliyor. Serginin küratörlüğünü , koordinatörlüğünü ise üstleniyor.

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    Haberler Güncel Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler isimli sergi Kalyon Kültür'de perşembe günü açıldı