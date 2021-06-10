



İşte MSB'den yapılan o açıklama;

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT