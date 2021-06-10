Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'den yapılan o açıklama;
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021