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    • 10.06.2021 23:41
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    Son dakika: Bakanı , Bakanı ile görüştü

    Bakanı , öncesi Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu geçtiği vurgulanan görüşmede bölgese, ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.




    Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.



    İşte MSB'den yapılan o açıklama;
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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü