11 Haziran Cuma mesajları! Dualı, anlamlı, birbirinden güzel Cuma mesajları ve resimli sözleri!

11 Haziran Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sosyal medya veya WhatsApp üzerinden sevdiklerine mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar; dualı, anlamlı, birbirinden güzel Cuma mesajlarını haberimizde bularak telefonlarına indirebilecek ve bunları paylaşabilecek. Resimli Cuma mesajlarını telefonunuza indirebilir, kısa uzun Cuma sözlerini ise kopyalayabilirsiniz. İşte 11 Haziran Cuma mesajları ve sözleri!
11 HAZİRAN CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.