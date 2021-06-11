SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'a yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları kademeli normalleşme ile değişti. Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar olan yasak yeni alınan kararla birlikte hem saat hem de gün olarak farklı bir karara bağlandı. Bu karara göre hafta sonu yalnızca Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Cumartesi günü hafta içi olduğu gibi saat 22.00'a kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 22.00'dan başlayıp Pazartesi 05.00'a kadar sürecek. Pazar günü için şu anda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.