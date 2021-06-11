Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken aşılama çalışmaları da arttırıldı. Hafta içi ve Cumartesi günleri belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Pazar'ları tam gün şeklinde devam ediyor. Kademeli normalleşme adımları uygulanırken vatandaşlar tam normalleşme ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar…
PAZAR YASAKLARI KALKACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam normalleşmeye yönelik 21 Haziran'ı işaret etmişti. O gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Pazar günü ve hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum netleşecek. Vaka sayıları değerlendirilecek ve yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı belli olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'a yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları kademeli normalleşme ile değişti. Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar olan yasak yeni alınan kararla birlikte hem saat hem de gün olarak farklı bir karara bağlandı. Bu karara göre hafta sonu yalnızca Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
Cumartesi günü hafta içi olduğu gibi saat 22.00'a kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 22.00'dan başlayıp Pazartesi 05.00'a kadar sürecek. Pazar günü için şu anda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.