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    • Güncel
    • 11.06.2021 12:49
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    • 11.06.2021 12:49
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    Vatandaşlar yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haziran ayı yaşanırken 1 Haziran Kabine Toplantısı kararı ile kademeli uygulaması başladı ve her şeyin normale dönmesini sabırsızlıkla bekleyenler tam açılmanın ne zaman olacağını merak ediyor. Pazar günleri tam kapanma devam ederken, sadece belirli saatler arasında market, kasap, fırın gibi yerler açık oluyor. Peki i? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu.

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    Pazar yasakları ne zaman kalkacak?

    Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken aşılama çalışmaları da arttırıldı. Hafta içi ve Cumartesi günleri belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Pazar'ları tam gün şeklinde devam ediyor. Kademeli normalleşme adımları uygulanırken vatandaşlar tam normalleşme ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar…

    PAZAR YASAKLARI KALKACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam normalleşmeye yönelik 21 Haziran'ı işaret etmişti. O gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Pazar günü ve hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum netleşecek. Vaka sayıları değerlendirilecek ve yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı belli olacak.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'a yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları kademeli normalleşme ile değişti. Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar olan yasak yeni alınan kararla birlikte hem saat hem de gün olarak farklı bir karara bağlandı. Bu karara göre hafta sonu yalnızca Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

    Cumartesi günü hafta içi olduğu gibi saat 22.00'a kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 22.00'dan başlayıp Pazartesi 05.00'a kadar sürecek. Pazar günü için şu anda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.



        Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.
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        Haberler Güncel Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme…