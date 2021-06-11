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    • 11.06.2021 12:51
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    11 Haziran su kesinti listesi: 'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler hangileri?

    11 Haziran Cuma 'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sorusu gündeme geldi. İstanbul'da 11 Haziran Cuma günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. (), ve yakasında arıza, bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyuruldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Haziran Cuma günü İSKİ su kesinti listesi!

    takvim.com.tr
    11 Haziran İSKİ su kesinti listesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    11 Haziran Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu merak edilip araştırılıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran'dan itibaren su kesintisi oalcağı duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri

    İSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

    11 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

    İSKİ'nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşayacak ilçeler tek tek sıralandı. İşte o liste;

    Bakırköy- Yeşilköy Mah.

        İşte toplam temizlenen müsilaj miktarı
        Haberler Güncel 11 Haziran İSKİ su kesinti listesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler hangileri?