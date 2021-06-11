11 Haziran Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu merak edilip araştırılıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran'dan itibaren su kesintisi oalcağı duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri