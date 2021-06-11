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    ve kuryeler için aşılama başladı mı? , , Sürat, , , kargoda çalışanlar aşılanacak mı?

    ve kuryeler ne zaman aşılanacak? Aşı sırası hakkında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kargo çalışanları ve kuryelerin Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını açıklandı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından bu sektörlerde çalışan kişiler detayları merak ediyor. Peki, ? Kargo çalışanları, kuryeler koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kargo çalışanları ve kuryeler için aşılama başladı mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını açıklandı. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bu sektörlerde çalışan kişiler detayları merak ediyor. Peki, kargo çalışanları ve kuryeler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...

    KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELER NE ZAMAN AŞILANACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin de yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

    MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

    Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

    MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

        Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

        Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

        Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
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        O sektörde çalışanlar aşılanacak! Bakan duyurdu
        Haberler Güncel Kargo çalışanları ve kuryeler için aşılama başladı mı? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Aras, PTT kargoda çalışanlar aşılanacak mı?