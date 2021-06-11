Son dakika haberine göre Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.