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    • 11.06.2021 09:47
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    'nde koronavirüs unutuldu: Sosyal mesafe ve maskeyi hiçe sayarak halay çektiler

    ve 'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalıkta mesafe ve maske kuralları unutuldu. Müzik grubuna eşlik eden vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maskeyi hiçe sayarak halaylar çekti.

    İHA
    Koronavirüs unutuldu! Maske mesafe yok halay var

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalıkta mesafe ve maske kuralları unutuldu.


    Bir müzik grubuna eşlik eden vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans edip halay çekmesi pes dedirtti.



    Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kapsamında yeni kararlar alınmıştı.



    İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ
    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kısıtlamaya dakikalar kala 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalık oluştu.



        YASAKLI MÜZİK ŞÖLENİNDE SOSYAL MESAFE UNUTULDU
        Yoğun kalabalığın yanı sıra İstiklal Caddesi'nde müzik çalarak şarkı söyleyen bir grubun etrafında toplanan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu.



        DANS EDEREK HALAY ÇEKTİLER
        Kalabalık içerisinde dans ederek halay çeken bir grup, bu kadarına da pes dedirtti.




        ZABITA EKİPLERİ UYARILARDA BULUNDU
        Kimi vatandaşların maske takmadığı görülürken caddede bulunan zabıta ekipleri vatandaşlara sürekli pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

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