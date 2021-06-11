Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalıkta mesafe ve maske kuralları unutuldu.
Bir müzik grubuna eşlik eden vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans edip halay çekmesi pes dedirtti.
Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kapsamında yeni kararlar alınmıştı.
İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kısıtlamaya dakikalar kala 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalık oluştu.