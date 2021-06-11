Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.