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    • Güncel
    • 11.06.2021 10:03
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    • 11.06.2021 10:38
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    | Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak geliyor! | 11 Haziran 2021

    Bugün Sorusunun cevabı araştırılırken Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısı, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve İskenderun Körfezleri ile bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BAYBURT °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Erzincan ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 24°C
            Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 33°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            VAN °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak geliyor! | 11 Haziran 2021 hava durumu