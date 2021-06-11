Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı