Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı görevlilerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi.