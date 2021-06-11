1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. 1936'da Türkiye güzeli seçilen Mahmure, Mustafa Sakaoğlu ile evlendi.
1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti.
Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı görevlilerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi.