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    Eski güzeli , 2003'te hayatını kaybetti: Servetini si görevlilerine bıraktı

    Eski güzeli , 2003’te hayatını kaybetti. Sakaoğlu, 25 milyon liralık servetini kendisini 2 kez yangından kurtaran si görevlilerine bıraktı. Miras 24 Haziran’daki son duruşmadan sonra 263 kişiye dağıtılacak.

    Miras yangını!

    1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. 1936'da Türkiye güzeli seçilen Mahmure, Mustafa Sakaoğlu ile evlendi.

    1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti.

    Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı görevlilerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi.

        Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında hayata veda etti. Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti.

        Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde çalışan çaycıdan müdüre 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. Dava 18 yıl sürdü. Paranın faiz tutarı olan 25 milyon lira, 24 Haziran'da görülecek Tenfiz Davası'ndan çıkacak karar ile mirascı kabul edilecek isimlere, belirlenecek oranlarla paylaştırılacak.
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        Haberler Güncel Eski Türkiye güzeli Mahmure Sakaoğlu, 2003'te hayatını kaybetti: Servetini Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktı