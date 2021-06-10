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    • 11.06.2021 00:18
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    MSB acı haberi duyurdu: 'de bir askerimiz oldu

    Son dakika haberleri... (MSB), 'de silah kazası sonucu yaralanan bir askerimizin tedavi gördüğü hastanede olduğunu bildirdi.

    Şehidimiz var!

    'de bir askerimizin silah kazası sonrası olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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    Haberler Güncel MSB acı haberi duyurdu: Nusaybin'de bir askerimiz şehit oldu