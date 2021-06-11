KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılında KPSS Ön Lisans var mı?

2021 KPSS Ön Lisans sınavı var mı? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Lisans düzeyi için yapılan başvuruların ardından vatandaşlar KPSS Ön Lisans düzeyi oturumu için başvuruların bu sene yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı bu sene yapılacak mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman 2021? İşte konuyala ilişkin tüm detaylar!
KPSS ÖN LİSANS 2021'DE YAPILACAK MI? BU SENE ÖN LİSANS KPSS VAR MI 2021?
Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.
KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine takvim.com.tr'de yer vereceğiz.
2020-KPSS ÖN LİSANS DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLAND
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu" yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen 2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, başvuruda bulunan 982 bin 369 adaydan 921 bin 842'si sınava girdi.
Sınavı geçerli kabul edilen 921 bin 713 adaydan, "genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alma" kriterini sağlayamayan 32 bin 393 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmadı. Adaylardan 889 bin 320'sinin puanı hesaplandı.
Sınavda genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 19,70 olurken, genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 20,57 olarak kaydedildi.