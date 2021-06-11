KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılında KPSS Ön Lisans var mı?

Genel kültür testinde yer alan soruların doğru cevap sayısı ortalaması, tarih alt testi için 8,39, Türkiye coğrafyası alt testi için 6,88, temel yurttaşlık alt testi için 3,52, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular için 1,78 olarak kaydedildi.

2020-KPSS Ön Lisans genel yetenek testindeki sözel ve sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma oranlarının, yanlış cevaplanma oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Buna göre, sözel bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 50, sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise yüzde 15,10, sözel bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 34,00 ve sayısal bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise 14,73 olarak hesaplandı.