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    • 11.06.2021 13:05
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    başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılında KPSS Ön Lisans var mı?

    2021 yılında yapılacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Lisans düzeyi başvurularının ardından şimdi de gözler Ön Lisans düzeyi oturumu başvurularına çevrildi. Ön Lisans KPSS oturumu üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanları ilgilendiriyor. Peki, bu sene yapılacak mı? ? İşte konuyala ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılında KPSS Ön Lisans var mı?

    2021 KPSS Ön Lisans sınavı var mı? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Lisans düzeyi için yapılan başvuruların ardından vatandaşlar KPSS Ön Lisans düzeyi oturumu için başvuruların bu sene yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı bu sene yapılacak mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman 2021? İşte konuyala ilişkin tüm detaylar!

    KPSS ÖN LİSANS 2021'DE YAPILACAK MI? BU SENE ÖN LİSANS KPSS VAR MI 2021?

    Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.

    KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine takvim.com.tr'de yer vereceğiz.

    2020-KPSS ÖN LİSANS DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLAND

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen 2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, başvuruda bulunan 982 bin 369 adaydan 921 bin 842'si sınava girdi.

    Sınavı geçerli kabul edilen 921 bin 713 adaydan, "genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alma" kriterini sağlayamayan 32 bin 393 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmadı. Adaylardan 889 bin 320'sinin puanı hesaplandı.

    Sınavda genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 19,70 olurken, genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 20,57 olarak kaydedildi.

        2020-KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde, adayların aldıkları puanlar 54,57 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-64,99 puan aralıklarında yoğunlaştığı belirlendi.

        Genel yetenek testindeki 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmazken, 174 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Genel kültür testinde de 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmazken, 3 bin 103 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

        Sözel ve sayısal bölümlerde, soruların doğru cevaplanma oranları yanlış cevaplanma oranlarından daha yüksek

        Genel yetenek testindeki alt testlerin doğru cevap sayısı ortalaması, sözel bölüm alt testi için 15,17, sayısal bölüm alt testi için ise 4,53 olarak belirlendi.

        Genel kültür testinde yer alan soruların doğru cevap sayısı ortalaması, tarih alt testi için 8,39, Türkiye coğrafyası alt testi için 6,88, temel yurttaşlık alt testi için 3,52, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular için 1,78 olarak kaydedildi.

        2020-KPSS Ön Lisans genel yetenek testindeki sözel ve sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma oranlarının, yanlış cevaplanma oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

        Buna göre, sözel bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 50, sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise yüzde 15,10, sözel bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 34,00 ve sayısal bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise 14,73 olarak hesaplandı.

        KPSS HAKKINDA

        Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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        Haberler Güncel KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılında KPSS Ön Lisans var mı?