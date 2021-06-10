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    Thodex'in CEO'su , 2 milyar dolarla kaçtı: Mağdurlar, icra takibine başladı

    Yerli kripto para alım satım borsası Thodex’in CEO’su , nisan ayında 2 milyar dolarla ’a kaçtı! Arkasında 391 bin mağdur bıraktı! Tüm parasını kaybeden yatırımcılar, soluğu savcılıkta aldı.

    Can evinden vuruldu

    Yerli kripto para alım satım borsası Thodex'in CEO'su , nisan ayında 2 milyar dolarla 'a kaçtı! Arkasında 391 bin mağdur bıraktı! Tüm parasını kaybeden yatırımcılar, soluğu savcılıkta aldı.

    Mağdur A.Ş.H, Thodex hakkında icra takibi başlattı. Bunun üzerine şirketin bir bankadaki hesabında bulunan 16 milyon TL ile 3 araca haciz kararı çıkartıldı. Dün ise Anadolu 2'nci İcra Dairesi'ne 628 bin 460 TL için icra talebini onayladı.

    Kaçak CEO Özer'in, 'daki evinde icra işlemi yapılması kararlaştırıldı. Ekipler, dün Özer'in ailesine ait evde inceleme yaptı.

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