Yerli kripto para alım satım borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, nisan ayında 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! Arkasında 391 bin mağdur bıraktı! Tüm parasını kaybeden yatırımcılar, soluğu savcılıkta aldı.

Mağdur A.Ş.H, Thodex hakkında icra takibi başlattı. Bunun üzerine şirketin bir bankadaki hesabında bulunan 16 milyon TL ile 3 araca haciz kararı çıkartıldı. Dün ise İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi'ne 628 bin 460 TL için icra talebini onayladı.

Kaçak CEO Özer'in, Kocaeli Darıca'daki evinde icra işlemi yapılması kararlaştırıldı. Ekipler, dün Özer'in ailesine ait evde inceleme yaptı.

HESAP HAREKEDİ

Türkiye'de kripto paraya ilgi hızla arttı. İnsanlar, evcil hayvanlarına bile Bitcoin ismi vermeye başladı! İstanbul'da Sevim Sencan Bitcoin isimli kedisine yuva aramaya başladı.

PARA PARAYI ÇEKER!

Bazı uyanıklar ise kripto para ve borsaya olan ilgiyi fırsata çevirdi! Vatandaşlara 10 saatlik Bitcoin ve Hisse Senedi Stratejisi eğitimi vadetti. Fiyatı ise 3 bin TL'ydi.