Terör örgütü PKK Kandil Berdenazi kampında köşeye sıkıştı!



Sabah'ta yer alan habere göre, Kandil sevkiyatı karşısında panikleyen terör örgütü elebaşları operasyonu durdurmak için peşmergeye saldırıyı üstlenemez oldu.



TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Metina Vadisi içinde yer alan Zendura ve Çarçel Tepesi ve Hakkâri sınırındaki Avaşin-Basyan Vadisi içinde kalan Mamreş, Kırmızı Tepe, Verheli, Şuke ve Mervanos bölgeleri teröristlerden tamamen temizlendi. Bu bölgelere Mehmetçik yerleşerek alan hâkimiyeti sağladı.

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