Terör örgütü PKK Kandil Berdenazi kampında köşeye sıkıştı!

Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesinde güvenliği sağlamakla görevli peşmerge konvoyuna bir tonluk uzaktan kumandalı bomba ile saldıran teröristler, beş peşmergeyi öldürdü. Çok sayıda zırhlı araç da ağır hasar gördü.
Terör örgütü PKK'nın, bir gün sonra da Derkar boğazında konumlanan peşmergelere nöbet değişimi sırasında saldırıp bir peşmergeyi daha öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu.
ELEBAŞLARI BURADA
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı bin 500 kişiden oluşan Peşmerge Özel Kuvvetleri zırhlı araçlarla Erbil'in Çeman İlçesi sınırlarındaki Hacı Ümran kasabasına bağlı Berdenazi bölgesine gönderildi.