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    • 10.06.2021 07:26
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    Terör örgütü PKK Kandil Berdenazi kampında köşeye sıkıştı!

    Irak’ta Peşmergeler, Kandil’deki Berdenazi Kampı’nı kuşattı. Bu kampta terör örgütü PKK’nın çekirdek kadroları, Türkiye’ye yönelik sürekli tehditler savuruyordu. Öte yandan Peşmergeler'in, Mehmetçikten kaçmaya çalışan teröristler için tıkama görevi yapacağı bildirildi.

    Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı!

    Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesinde güvenliği sağlamakla görevli peşmerge konvoyuna bir tonluk uzaktan kumandalı bomba ile saldıran teröristler, beş peşmergeyi öldürdü. Çok sayıda zırhlı araç da ağır hasar gördü.


    Terör örgütü PKK'nın, bir gün sonra da Derkar boğazında konumlanan peşmergelere nöbet değişimi sırasında saldırıp bir peşmergeyi daha öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu.



    ELEBAŞLARI BURADA
    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı bin 500 kişiden oluşan Peşmerge Özel Kuvvetleri zırhlı araçlarla Erbil'in Çeman İlçesi sınırlarındaki Hacı Ümran kasabasına bağlı Berdenazi bölgesine gönderildi.


        Berdenazi Kampı, Kandil'in bir kolu olarak bilinen Helgurt Dağı'nın karşısında yer alıyor. Bu kampta terörist elebaşları Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemal Şerik barınıyor. Kamp ideolojik eğitimlerin verildiği, karar alma mekanizmasının bulunduğu bir bölge.



        PKK'DA PANİK
        Şırnak ve Hakkâri sınırının karşısında devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan harekât bölgesine peşmerge gücü takviye yaptı. Peşmergeler, Mehmetçikten kaçmaya çalışan teröristler için tıkama görevi yapacak.


        Sabah'ta yer alan habere göre, Kandil sevkiyatı karşısında panikleyen terör örgütü elebaşları operasyonu durdurmak için peşmergeye saldırıyı üstlenemez oldu.

        TERÖRDEN TEMİZLENDİ
        Metina Vadisi içinde yer alan Zendura ve Çarçel Tepesi ve Hakkâri sınırındaki Avaşin-Basyan Vadisi içinde kalan Mamreş, Kırmızı Tepe, Verheli, Şuke ve Mervanos bölgeleri teröristlerden tamamen temizlendi. Bu bölgelere Mehmetçik yerleşerek alan hâkimiyeti sağladı.

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