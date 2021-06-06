KOMŞULARLA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Türkiye; bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır.

"IRAKLI KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ VE ONLARA DESTEĞE HAZIRIZ"

Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız.