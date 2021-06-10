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    • 10.06.2021 19:25
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    Son dakika: Müsilaj sorunu ile ilgili sı Komisyonu kuruldu

    Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için sı Komisyonu kuruldu

    Müsilaj için Araştırması Komisyonu kuruldu!

    AK Parti'nin önergesi diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da kabul edildi. Müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.



    10 ÖNERGE BİRLEŞTİRİLDİ
    Meclis'te grubu bulunan 5 partinin verdiği 10 önerge birleştirildi, tek bir önerge olarak Genel Kurul'da görüşüldü.



    Müzakerelerin ardından yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

    Müsilaj araştırma komisyonu kısa sürede çalışmaya başlayacak.



        19 ÜYE BELİRLENECEK
        Komisyon için 19 üye belirlenecek, sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapılacak.



        Bu süreçte uzman ve akademisyenler dinlenecek, yerinde inceleme yapılacak.

        Çalışmanın süresi 3 ay olacak.



        Komisyonun hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

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