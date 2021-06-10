AK Parti'nin önergesi diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da kabul edildi. Müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.
10 ÖNERGE BİRLEŞTİRİLDİ
Meclis'te grubu bulunan 5 partinin verdiği 10 önerge birleştirildi, tek bir önerge olarak Genel Kurul'da görüşüldü.
Müzakerelerin ardından yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.
Müsilaj araştırma komisyonu kısa sürede çalışmaya başlayacak.