Son dakika: Başkan Erdoğan: "Fikir adamlarımız yeniden yükseliş için bize yol gösteriyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu kapanış programına katıldı. Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, "Cengiz Aytmatov Issık-Göl Forumu'nun dördüncüsü vesilesiyle bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Caparov ve heyetiyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 5'inci toplantısında çok verimli ve samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, siyaset, ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda atacakları adımları kararlaştırdıklarını ifade etti. Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması konusunda Kırgız dostlarımızla aynı hissiyatı paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı Cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlıyız. Kardeşliğimizin ve dayanışmamızın en büyük gücü gönül, kültür ve medeniyet coğrafyamızın sancakları, bayrakları ve yol başçılarıdır. Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde canlılığını devam ettiren köklerimizden çiçek açıyor, yaprak açıyor, serpiliyor ve hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz. Sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.