Marmara Denizi'nde deniz salyası temizleme çalışması devam ederken İstanbul Beylerbeyi sahili kahverengi oldu

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürerken bugün İstanbul Beylerbeyi sahilinden gelen görüntü İstanbulluları isyan ettirdi.







İddiaya göre İSKİ'nin bölgede çalışma yaptığını belirten bir vatandaş, "Burası hep böyle" diye konuştu.