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    • 10.06.2021 14:06
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    Marmara Denizi'nde deniz salyası temizleme çalışması devam ederken İstanbul Beylerbeyi sahili kahverengi oldu

    Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürerken bugün İstanbul Beylerbeyi sahilinden gelen görüntü İstanbulluları isyan ettirdi. İddiaya göre İSKİ'nin bölgede çalışma yaptığını belirten bir vatandaş, "Burası hep böyle" diye konuştu.

    DHA
    Beylerbeyi sahili kahverengi oldu

    Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürerken bugün İstanbul Beylerbeyi sahilinden gelen görüntü İstanbulluları isyan ettirdi.



    İddiaya göre İSKİ'nin bölgede çalışma yaptığını belirten bir vatandaş, "Burası hep böyle" diye konuştu.


    İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.


    DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
    Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi.



    PİS GÖRÜNTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi.



        SAHİLDEKİLER ŞAŞIRDI
        Sahildekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı kişiler ise balık tutmaya devam etti.


        KANALİZASYON BAĞLANTI ÇALIŞMASI VAR


        Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Marmara Denizi'nde deniz salyası temizleme çalışması devam ederken İstanbul Beylerbeyi sahili kahverengi oldu