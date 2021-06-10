Marmara Denizi'nde deniz salyası temizleme çalışması devam ederken İstanbul Beylerbeyi sahili kahverengi oldu

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürerken bugün İstanbul Beylerbeyi sahilinden gelen görüntü İstanbulluları isyan ettirdi.
İddiaya göre İSKİ'nin bölgede çalışma yaptığını belirten bir vatandaş, "Burası hep böyle" diye konuştu.
İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi.
PİS GÖRÜNTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi.