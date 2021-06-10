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    • 10.06.2021 14:42
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    'teki bir otelde yangın!

    'te 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Fatih'teki bir otelde yangın!

    'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

    Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu.

    Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı.

    Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı. Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı.

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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