İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Duran TOMA'ya kafa atmak gibi "parlamenter" faaliyetleriyle tanınan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çalıştığı kanalın yakılmış canlı yayın aracı önünde poz veren Ruşen Çakır'ın Youtube yayınına katılmış.
"Bu devlet katil... Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir" demiş.
Bu uğurda her türlü yöntemin meşru olduğunu ilan etmiş...
Belli ki, seçmenden aldığı oyu illegalite romantizmiyle çarçur eden bu müzmin ergen, son dönemlerde iyi tık alan mafya liderinden rol çalmak istiyor...
Ne var ki yeryüzünde hiçbir demokrasi, varlığını açıkça hedef alan bir siyasetçiyi, savaş gibi ciddi ulusal kararları aldığı Meclis'inde barındırmaz.
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NE OLMUŞTU?
HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınına konuk olarak katıldı. Bir saat süren programda Çakır'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri gibi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.