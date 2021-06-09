"Bu devlet katil... Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir" demiş.

Bu uğurda her türlü yöntemin meşru olduğunu ilan etmiş...

Belli ki, seçmenden aldığı oyu illegalite romantizmiyle çarçur eden bu müzmin ergen, son dönemlerde iyi tık alan mafya liderinden rol çalmak istiyor...

Ne var ki yeryüzünde hiçbir demokrasi, varlığını açıkça hedef alan bir siyasetçiyi, savaş gibi ciddi ulusal kararları aldığı Meclis'inde barındırmaz.

Tutmayın bunu da...

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