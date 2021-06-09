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    • 09.06.2021 07:39
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    • 09.06.2021 07:52
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    gazetesi yazarı 'tan "Devlet katildir yıkılmalı" diyen 'a tepki: Artık yeraltına mı iner, dağ başına mı çıkar...

    Eski 'li, yeni TİP Milletvekili , "Devleti yıkmamız gerek, katildir" sözleriyle tepki çekerken gazetesi yazarı , skandal açıklamaları köşesine taşıdı. Altınok, “Ne var ki yeryüzünde hiçbir demokrasi, varlığını açıkça hedef alan bir siyasetçiyi, savaş gibi ciddi ulusal kararları aldığı Meclis'inde barındırmaz. Artık yeraltına mı iner, dağ başına mı çıkar ya da yurt dışına gidip istihbarat servislerinin kucağından savaş ilan ettiği ülkesine ateş mi eder, kendi bileceği iş” dedi.

    İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Duran TOMA'ya kafa atmak gibi "parlamenter" faaliyetleriyle tanınan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çalıştığı kanalın yakılmış canlı yayın aracı önünde poz veren Ruşen Çakır'ın Youtube yayınına katılmış.

    "Bu devlet katil... Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir" demiş.
    Bu uğurda her türlü yöntemin meşru olduğunu ilan etmiş...

    Belli ki, seçmenden aldığı oyu illegalite romantizmiyle çarçur eden bu müzmin ergen, son dönemlerde iyi tık alan mafya liderinden rol çalmak istiyor...
    Ne var ki yeryüzünde hiçbir demokrasi, varlığını açıkça hedef alan bir siyasetçiyi, savaş gibi ciddi ulusal kararları aldığı Meclis'inde barındırmaz.
    Tutmayın bunu da...

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    NE OLMUŞTU?
    HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınına konuk olarak katıldı. Bir saat süren programda Çakır'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri gibi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

        Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Devleti yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleriyle tepki çekerken CHP'den ise devlete katil diyen ŞIK'a destek gecikmedi. Terörist cenazelerinin müdavimi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi. İP Genel Başkanı Meral Akşener ise daha önce 'Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sayın Ahmet Şık, aramıza hoş geldiniz' sözleriyle terör sözcüsü Ahmet Şık'a hayranlığını dile getirmişti. Söz konusu destek açıklamaları, terör destekli siyaset zihniyetinin HDP ile sınırlı olmadığını, ittifak halindeki partilerin de işin içinde olduğunu kanıtladı.

        TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Ahmet Şık'ın skandal ifadelerini paylaşarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Dağ, tepkisini şöyle dile getirdi: "Dün Tanrıkulu, bugün Şık. Muhalefet, memleketin hayrına olacak konulara odaklanmak yerine, devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor. Bu zihniyetle bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da milletimizin hukukunu savunmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz"

        "İŞTE MERAL AKŞENER'İN ZİHNİYETİ BOZUK, DEVLET DÜŞMANI DOSTLARI!"
        AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Alpay Özalan ise TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a tepkisini Şık'ın konuşmasını paylaşarak yaptı. Özalan sonra şu ifadeleri kullandı: "Zihniyeti bozuk, devlet düşmanı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' şeklinde alçakça ifadeler kullanmış. Bu devleti yıkmaya ne sizin ne de ağababalarınızın gücü yeter. Ahmet Şık'a övgü yağdıran muhalefet, bu rezilliğe ortaktır! Meral Akşener, 'Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sayın Ahmet Şık, aramıza hoş geldiniz' demişti. Aynı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' demiş. İşte Meral Akşener'in zihniyeti bozuk, devlet düşmanı dostları!"



        "HDP'NİN CAN DOSTLARI CHP, İP, SP VE TÜREVLERİNDEN BİR SES ÇIKAR MI?"
        AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da Ahmet Şık'ın sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" ifadelerine sert bir yanıt verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan sosyal medya hesabından, "HDP'den Milletvekili seçilen Ahmet Şık 'devlet katildir' diye başlıyor, barışı tesis etmek için bu devleti yıkmamız lazım(!) diyor. Bu sapkın, darbeci, bölücü zihniyete karşı HDP'nin can dostları CHP, İP, SP ve türevlerinden bir ses çıkar mı acaba? Nerede demokrasi savunucuları?" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan "Devlet katildir yıkılmalı" diyen Ahmet Şık'a tepki: Artık yeraltına mı iner, dağ başına mı çıkar...