



HAKARET, AŞAĞILAMA, YALAN, İFTİRA…

Şimdi bakın Türkçe yazıp çiziyoruz. Neyin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sözlerin ne manaya geldiğini de biliyoruz. 'Haramzade' çok ağır bir hakarettir. Sen nasıl bir siyaset yapıyorsun? Biz yıllardır bir proje üret diyoruz. Sen AK Parti'den de önce deki; 'Sivil anayasaya ihtiyacımız var. Avrupa normlarında sivil anayasa yapmak istiyorum gel oturalım. Bunu doğru yaptın ama bu köprü yetmez şunu da yapalım' böyle bir şey yok. Hakaret, aşağılama, yalan, iftira…