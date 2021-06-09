A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırıcı bir dil kullanarak söylediği "Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil" ifadeleri tartışıldı.
Bu sözleri yorumlayan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, "HDP-PKK silahla, Kılıçdaroğlu da halkın yakasına yapışmakla tehdit ediyor" dedi.
Genç, "Neyin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sözlerin ne manaya geldiğini de biliyoruz. 'Haramzade' çok ağır bir hakarettir. Sen nasıl bir siyaset yapıyorsun?" şeklinde konuştu.
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in açıklamaları şöyle;
Bir siyasetçi açısından bu kadar süfli bir siyaset dünya siyasetinde görülmemiştir. AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızdadır. HDP-PKK silahla, Kılıçdaroğlu da halkın yakasına yapışmakla tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'nun HSYK, öğretmenler, çiftçilere, memurlara vs. yönelik sözlerinde hakaret, aşağılama, nefret, faşizm var. En son kurduğu cümle ise "Bu haramzadelerle bilmem ne oturup bilmem ne…"