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    • 09.06.2021 15:16
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    ? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı sorgulama -SMS ve ekranı!

    ? Aşı randevusu nasıl alınır? Soruları gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede büyük bir öneme sahip olan aşılama tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar aşı randevusunun nasıl alındığını merak edip araştırıyor. Koronavirüs aşıları için randevu , e-Devlet ve üzerinden alınabiliyor. Peki, Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? ? , !

    takvim.com.tr
    Aşı sıram geldi mi? Covid-19 aşı sorgulama ekranı!

    Aşı sıram geldi mi? MHRS aşı randevusu alma ekranı girişi 2021! Koronovirüs salgınından korunmak amacıyla hastaneye gitmeden randevularını oluşturmak isteyen vatandaşlar bunu telefon ve online olarak kolayca gerçekleştirebiliyor. MHRS üzerinden Covid-19 aşı randevusu almak isteyenler için gerekli bilgileri haberimizde derledik.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
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