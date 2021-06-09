13-15 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı İslam alemi tarafından kutlandı. Temmuz ayına artık günler kala vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini hakkında araştırmalara başladı. 2021 dini günler takviminin yayınlanmasıyla tarihler tek tek belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021