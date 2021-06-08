Adrese dayalı lise sorgulama 2021! MEB lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Adrese dayalı lise sorgulama 2021! MEB adrese dayalı lise sorgulama sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz edecek. Öğrenciler, bölgelerindeki okullarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Adrese dayalı lise sistemiyle birlikte bölgenizdeki okulları görebileceksiniz. İşte; 2021 adrese dayalı lise sorgulama ekranı!
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2021!
Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak. Sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca görüntülenebilecek.
Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz edecek.
Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretlenecek.
Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebilecek.
Adrese dayalı okullar Temmuz ayında E-Okul'da olacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.