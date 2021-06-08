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    • 08.06.2021 18:32
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    2021! ekranı erişime açıldı mı?

    2021 ! ekranı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. LGS kapsamında başarılı olmak için ter döken milyonlarca öğrenci, kayıt alanı içerisindeki okulları araştırıyor. ekranı ile de öğrenciler hangi liseye giriş yapabileceğini öğrenebilecek. Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebilecek. Peki; MEB adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Adrese dayalı lise sorgulama 2021! MEB lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Adrese dayalı lise sorgulama 2021! MEB adrese dayalı lise sorgulama sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz edecek. Öğrenciler, bölgelerindeki okullarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Adrese dayalı lise sistemiyle birlikte bölgenizdeki okulları görebileceksiniz. İşte; 2021 adrese dayalı lise sorgulama ekranı!

    ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2021!

    Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak. Sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca görüntülenebilecek.

    Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz edecek.

    Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretlenecek.

    Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebilecek.

    Adrese dayalı okullar Temmuz ayında E-Okul'da olacak.

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

    Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

    Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.


        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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