Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Açıklama geldi! Üniversite öğrencisine aşı var mı?

AŞI SIRASI KİMDE?

Bakan Koca, daha önce aşılama çalışmalarının hangi gruba uygulanacağını açıklamıştı. ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.''