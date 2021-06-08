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    • 09.06.2021 00:16
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    aşı olacak mı? Açıklama geldi! ?

    aşı olacak mı? ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde aşılama süreciyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 2021 Eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanabileceğinin altını çizmişti. Alınan karara göre; üniversitelerde akademik personelin aşılama çalışmaları başlandı. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Açıklama geldi! Üniversite öğrencisine aşı var mı?

    Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Eylül ayında üniversitelerin açılabileceğine yönelik açıklamaların gelmesinin ardından gözler aşılama takvimine çevrildi. Akademik personele aşılama müjdesi gelirken, üniversite öğrencilerinin aşılanıp aşılanmayacağı da merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; üniversite öğrencileri aşı olacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Koca; ''Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler.

    Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.'' ifadelerini kullandı.

    ''Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.''

        AŞI SIRASI KİMDE?

        Bakan Koca, daha önce aşılama çalışmalarının hangi gruba uygulanacağını açıklamıştı. ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.''

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞI OLACAK MI?

        Aşılama takvimi yalnızca akademik personeli kapsayacak. Üniversite öğrencileri aşı olmayacak.

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        Haberler Güncel Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Açıklama geldi! Üniversite öğrencisine aşı var mı?