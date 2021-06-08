Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Açıklama geldi! Üniversite öğrencisine aşı var mı?

Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Eylül ayında üniversitelerin açılabileceğine yönelik açıklamaların gelmesinin ardından gözler aşılama takvimine çevrildi. Akademik personele aşılama müjdesi gelirken, üniversite öğrencilerinin aşılanıp aşılanmayacağı da merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; üniversite öğrencileri aşı olacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Koca; ''Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler.
Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.'' ifadelerini kullandı.
''Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.''